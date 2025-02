Por cuatro días locos*

Porque el autor no vivía literalmente con una, aunque la había observado, analizado sus humores cambiantes en cornadas y patadas, narrado hasta las ubres, como buen cronista que era. Pero Anderson insistía en que era una ficción –Caparrós y él habían coincidido como jurados en un concurso de crónicas-. Cuando me contaba el affaire vaca durante una charla, se acordó de Robert De Niro, de cuando se entrenaba para encarnar a un homeless en una calle pesada de Nueva York adonde lo visitó el británico John Gielgud. De Niro le explicaba que se alimentaba con sobras, no se bañaba, dormía cubierto de diarios viejos y hasta estaba a punto de conseguir el típico pie de trinchera, todo para identificarse con el personaje. Gielgud lo miró y le dijo lacónicamente: ¿y por qué no lo actúa?