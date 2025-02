Instituto Phoenix: donde la tecnología y la calidad se unen para el aprendizaje de idiomas

“Y en este juego de empatía como docentes, podremos ser un alumno más de esa clase: aprendiendo hasta dónde puede llegar cada uno si se lo propone, si le gusta, elegir si no le gusta, destacarse en las habilidades manuales, el deporte, el saber, el filosofar, etc., pero creciendo y aprendiendo de uno mismo y de los otros. El resultado, desde donde se lo mire, será la excelencia de nuestras capacidades y preferencias que podrán lucirse al máximo. Y el aula del futuro, mis queridos colegas, es hoy, no mañana. La recibamos así, con toda la tecnología, la aprendamos y la capitalicemos así nosotros también alcancemos nuestro espacio de pasión”, indica.