El Gobierno de Milei salió a responder las críticas de Cristina Kirchner: "Señora condenada"

Más temprano, la ex mandataria había salido a cruzar a Milei por su furibundo discurso en el Foro de Davos. Lo tildó de "cachivache" y le pidió que afloje "un poco". "Aflojá un poco… que vas a necesitar resto para cuando se te acabe la nafta del dólar planchado, el carry trade, el ajuste eterno y la caída del consumo; y, finalmente, los argentinos se den cuenta que el sacrificio que hacen sólo sirve para enriquecer a unos pocos y empobrecer a las grandes mayorías… Porque no tengas dudas que eso, más temprano que tarde, va a ocurrir", manifestó la ex vicepresidenta.