Cristina Kirchner criticó a Milei por el discurso en Davos: “Sólo te dedicaste a atacar a mujeres y homosexuales”

"P/d: ah, casi me olvido! el secretario del Tesoro está casado con otro señor que se llama John Freeman, ex fiscal de Nueva York, y tienen dos hijos por gestación subrogada. Reitero: cambiá de 'ghost writer' porque el que tenés, además de malo, es muy ignorante y después terminás como un cachivache cuando, además, no te hacés cargo de lo que decís. P/2: y por favor… dejá que cada uno sea feliz y tenga la familia que quiera o pueda; porque nadie se mete con la tuya, ni te dice con quién tenés que dormir", concluyó.