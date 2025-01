¿Debemos esperar una hora después de comer para meternos a la pileta?

¿Por qué se cree que no podemos meternos al agua después de comer?

La creencia de que no se debe nadar después de comer se origina en la idea de que cuando comemos toda la sangre viaja al estómago para hacer la digestión y no es capaz de abastecer adecuadamente a los músculos que, por falta de oxígeno, se acalambran. Estos calambres alterarían nuestra capacidad de nadar o mantenernos a flote y llevarían al ahogamiento. Pese a lo muy convincente que esto puede sonar, no existe ninguna evidencia médica ni biológica que apoye esta afirmación.