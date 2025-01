“La lucha sigue”: el clamor de los venezolanos

Sobre las expectativas que tiene el pueblo venezolano con un nuevo gobierno, el argentino fue contundente: “va a seguir gobernando con el miedo. Destacamos que las sanciones internacionales hayan hecho que la economía mejore un poco, porque la plata que se robaban la tienen que invertir, pero socialmente no se puede vivir. Hasta para cargar nafta o comprar una garrafa tenés que hacerlo según tu número de documento, no podés hacerlo cualquier día y ni siquiera aceptan transferencias”, comentó. “Tenía que ir a Caracas a ver a mi novia y no pude, hay mucha policía haciendo controles en las calles y tengo miedo que al ser argentino me detengan. Este Gobierno no puede mejorar nada, se tiene que ir”, cuestionó.