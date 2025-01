Venezuela en su laberinto

Cuando Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela, anunció un plan secreto que iba a impactar tremendamente en toda América y que pondría en marcha el mismo día de la asunción, creí adivinarlo de inmediato. No podía tratarse solamente de desembarcar en algún lugar de Venezuela acompañado por nueve ex mandatarios latinoamericanos, porque eso ya estaba anunciado y no sería ninguna sorpresa, aunque sí un espectáculo digno de no perderse; el as bajo la manga tenía que ser otro, mucho más potente, y que guardaba con celo debido a su altísimo impacto internacional.