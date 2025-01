Viejos vikingos

Pero hay un asunto que describe Virginia Higa que sí me hizo ver la superioridad de los vikingos retirados: “En los ómnibus viaja una clase de persona que es muy escasa en mi país: los viejos felices, que tienen la cara y los ojos de una persona que no ha sufrido el hambre ni la violencia ni la desidia estatal ni las colas del correo, ojos que sonríen…. Ojos curiosos, sin rencor…. No tienen el ánimo consumido por toda una vida de peleas con empleados del banco (no existe tal cosa como ir al banco) y tampoco encuentran placer en retar a los niños de otros. En el colectivo no necesitan pedir el asiento porque hay lugar para que todos viajen sentados”.