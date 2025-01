Milei cargó de nuevo contra Villarruel: “Cometió una serie de errores y tuvo actitudes desafortunadas”

El presidente Javier Milei brindó una entrevista al periodista Luis Majul que se difundió este miércoles en su programa de radio El Observador, y en la cual habló, entre otros temas, sobre el enfrentamiento que mantiene en este momento con su vicepresidenta, Victoria Villarruel. “Yo creo que ha estado cometiendo una serie de errores no forzados, declaraciones y actitudes que no están en la línea de lo que el 57% de los argentinos votó. No está en línea con lo que los argentinos quieren”, dijo el mandatario ante la pregunta de si hoy se la considera fuera del proyecto del gobierno.