El Mollar: entre las quejas y la incredulidad

Los ocupantes de las tierras de la Reserva de La Angostura cuestionan a las autoridades por no actuar de la misma manera en todos los casos. “A nosotros nos pararon todo, pero hay un señor que sigue explotando un servicio de pesca y haciendo paseos de la lancha desde un lugar que también pertenece a la supuesta reserva. Estas actividades sirven para proteger al medio ambiente. Estoy segura que no, pero el tipo crece cada vez más. Me imagino que el Estado le cobra algún canon para hacer todo eso”, se preguntó irónicamente María Laura Villafañe. Su vecina Liliana Rodríguez agregó: “la Policía está instalada controlando todo, pero a este hombre no le dicen nada. Mi hermano que es pescador dice que en ese lugar personal de Flora y Fauna vende licencias y realizan controles. Dicen que él está relacionado con la cacique Mamaní y por eso ni la Policía se atreve a decirle algo”.