Beatriz Ávila: “Hay que resolver las diferencias dentro de un marco razonable”

Aún esas dificultades, Ávila cree que el resultado final es positivo al menos en lo personal. “En lo personal, mi balance es muy positivo. Los números de actividad parlamentaria nos ponen entre las bancas que mayor cantidad de proyectos hemos presentado. También lo han reconocido sitios especializados como El Parlamentario. También trate de apuntalar las gestiones del Gobierno de la provincia pese a no ser de mí mismo signo político. Me comprometí en abrir canales de diálogo con funcionarios para destrabar fondos que permitieron avanzar con la cárcel de Benjamín Paz y con otros proyectos en materia de seguridad”, ejemplificó. Y prosiguió: “Mi preocupación es que Tucumán esté bien representada y con actividad permanente para beneficiar a todos mis comprovincianos y a la región. No puede haber diferencias cuando se trata de esos intereses comunes”.