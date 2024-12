A qué se debe el aumento de los casos de ACV en el mundo

Un estudio publicado en la revista científica The Lancet reveló que hasta 2021 los casos de ACV (accidentes cerebrovasculares) habían aumentado el 70% respecto de 1990 mientras que las muertes provocadas por la patología tuvieron una suba del 44%. Estas estadísticas convirtieron a los ACV en la tercera causa más común de decesos a nivel mundial, aunque también el estudio mostró que hubo un crecimiento del 86% de pacientes que lograron sobrevivir. The Lancet calcula que, si no se toman medidas de forma inmediata, los ACV aumentarán el 50% para 2050, con el 91% del incremento en países de bajos ingresos o en vías de desarrollo.