Dua Lipa reveló que lleva en su cartera libros de dos autores argentinos: ¿quiénes son?

Tras mostrar elementos rutinarios como llaves del auto, pasaporte y una laptop, Dua Lipa explica que aquello que lleva en su bolso cumple el propósito de nada menos que, según el artículo, "mantenerla relajada y cuerda durante sus giras". Allí revela cuáles son esas dos herramientas: libros. Pero no de cualquier escritor, si no puros autores argentinos. El primero de ellos se lo facilitó el mismísimo creador de "A lo lejos", Hernán Díaz. “Este en realidad me lo regaló Hernán después de uno de mis conciertos”, confiesa mientras muestra la edición a la cámara.