Senado: Unión por la Patria pidió la expulsión de Kueider por el escándalo de los dólares

"Ante esta crisis institucional y moral, exigimos de manera urgente la aplicación del artículo 66 de la Constitución Nacional, para la inmediata expulsión del senador Kueider por inhabilidad moral sobreviniente. El Senado de la Nación no puede ni debe tolerar este nivel de desprestigio. Nuestra democracia requiere de representantes íntegros que actúen en favor del pueblo y no de sus propios intereses. Actuar con contundencia no es solo una obligación legal, sino un imperativo ético para recuperar la confianza ciudadana", continuó y finalizaron ampliando la convocatoria al resto de los bloques parlamentarios a unirse al requerimiento.