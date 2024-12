Señalan facultades excesivas para el Poder Ejecutivo en el Presupuesto provincial

Respecto a estos dos últimos artículos, el radical Manuel Courel (Cambia Tucumán) cuestionó también que no se precise para qué podría tomar deuda la Provincia, si para obra pública o para otro fin. “Son números que se los prevé, pero no están asignados. Eso la verdad nos preocupa mucho, porque hay muchas promesas que no se concretan y tenemos miedo que este presupuesto sea un poco más de lo mismo”. Añadió que de las previsiones para el año que viene también les preocupa que casi el 26% de las partidas puedan ser reasignadas de modo discrecional por el gobernador, a diferencia de este año que dicho margen fue menor al 10%.