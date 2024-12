Djokovic, el mejor de la historia y Sabatini, la reina argentina del tenis, le dieron más lujo a la despedida de Del Potro

Variado

El tenista puso punto final a su carrera por cuestiones físicas que siempre lo aquejaron, pero que no le impidieron construir una carrera deportiva admirada, no sólo por tenistas. Muestra de ello fue la presencia de atletas como Paula Pareto, medallista de oro en judo en Río 2016, y los exitosos futbolistas Carlos Tevez, Rolando Schiavi, Maximiliano Rodríguez, Gonzalo Martínez, Ramiro Funes Mori, Fabián Cubero, José Chatruc y Mauro Formica, entre otros, así como el actual presidente de la CONMEBOL, el paraguayo Alejandro Domínguez.



El campeón del US Open 2009 y la Copa Davis 2016 también convocó a un amplio segmento del mundo del espectáculo: los actores Gabriel Corrado, Gastón Soffriti, Roberto Moldavsky, Valeria Mazza, Rocío Marengo y Eliana Guercio, el periodista Paulo Kablan y el compositor Bizarrap.