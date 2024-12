Actuar el orgasmo

Luego de hacer el ejercicio, Heiman sugiere plantearse algunas preguntas: ¿He tenido algún pensamiento o sensación que me perturbe? (hay personas, por ejemplo, que tristemente asocian el hecho de ser orgásmicas con el de ser “promiscuas”). Cuando pienso en el hecho de ser sexualmente activa y desinhibida ¿qué imagen me viene a la mente? ¿Tengo miedo de que vayan a producirse cambios radicales en mi vida? ¿Temo, por ejemplo, estar pensando siempre en sexo o querer tener relaciones sexuales todo el tiempo? ¿Por qué esto sería un problema? Estos y otros temores nacen de experiencias tempranas que enseñaron a muchas mujeres que el sexo era malo y que las sensaciones relacionadas con él podían descontrolarse con facilidad. Por eso tener una sexualidad despierta significaba a veces mantenerla en secreto y sentirse culpable. Durante nuestra etapa de crecimiento a muchas nos advirtieron contra el sexo y nos enseñaron a preocuparnos por nuestra reputación. Ser una persona sexualmente activa se identificaba con ser “fácil”, con ser el tipo de persona al que los demás no respetan. No ser sexualmente activa se asociaba con ser una “buena chica”, alguien a quien los demás respetan y valoran. Muchos pensarán que es improbable que hoy una mujer se sienta condicionada por este tipo de pensamientos… ¿están seguros?