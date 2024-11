Sexualmente hablando: conclusiones

Este sesgo o distorsión cognitiva se denomina “salto a conclusiones” y es responsable de buena parte de nuestro sufrimiento y también de los conflictos vinculares. “Ya sé lo que estás pensando”, “Ya me imagino lo que me vas a decir”, “Vas a ver que ocurre tal cosa”, “Lo hiciste de gusto”, “Eso es porque no me querés”, etcétera. Nos hemos acostumbrado a clausurar la realidad de manera arbitraria, teniendo en cuenta unos pocos datos.