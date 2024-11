Ficha Limpia: el PRO cruzó al Gobierno de Milei y lo acusó de "jugar a favor de los corruptos"

Ayer, el ex presidente Macri cuestionó el fracaso de la sesión en la Cámara de Diputados que iba a tratar el proyecto de ley de Ficha Limpia. En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el ex jefe de Estado afirmó: "Hoy en la sesión de ficha limpia en la Cámara de Diputados quedaron flotando preguntas inquietantes y profundas para el futuro de la Argentina". "¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones? ¿A alguien le importa la corrupción o ya estamos resignados?", agregó.