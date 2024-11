VIDEO. Una diputada explicó llorando por qué no dio quórum en la sesión por la Ficha Limpia

La parlamentaria aseguró que no tiene “nada de ocultar” y que está “libre de toda contaminación”, por lo que no le debe “nada a nadie”. "Muchos te inventan causas, te meten pruebas falsas, nadie se puso a pensar en las pruebas pensadas con Inteligencia Artificial, con 15 segundos de tus movimientos y un poco de tu voz te pueden inventar una causa. Te ponen trabas para que no puedas continuar en esta carrera. Me gustaría que se amplíe este proyecto de ficha limpia, que me den la posibilidad de participar, que se nos garantice la transparencia institucional del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque todos están coludidos ", justificó.