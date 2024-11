Ficha Limpia: "Milei quiere que Cristina Kirchner sea candidata", criticó el diputado López

“Supongo que los corruptos van a estar festejando hoy. También van a festejar los terroristas que no van a poder ser juzgados porque no se aprobó el juicio en ausencia (otro proyecto que se iba a discutir en esta sesión). Van a festejar todos los delincuentes que van a poder seguir robando, entrando y saliendo de las cárceles porque no se aprobó el proyecto de Reiterancia. Pero todos sabemos que esta sesión se cayó porque la impunidad es muy poderosa en la Argentina, muy poderosa”, inició su discurso Lospennato, consignado por el sitio Infobae.