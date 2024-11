Análisis de la realidad sociopolítica argentina actual

El título -Desquiciados- no hace referencia a nuestro presidente con sus permanentes exabruptos de extrema derecha y su entorno incalificable. No, los desquiciados somos gran parte de nosotros, los argentinos, que a pesar de muchos esfuerzos no logramos entender sus propuestas y sus modos de ejecutarlas, los que transitamos un desconcierto perturbador y no carente de temor por estar viviendo la descomposición del Estado de derecho al que tanto nos costó llegar.