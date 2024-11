San Martín de Tucumán y Natación y Gimnasia protagonizarán la Superfinal que definirá a las campeonas absolutas

“Sabía que esto iba a pasar, estábamos desde el principio para pelear finales”, sostuvo Moyano. Por eso me decidí y me dije: ‘apuesto un año más’. Me quedé con un gusto amargo en la temporada pasada”, afirmó. La licenciada en Nutrición mañana se quedará vacía en su último partido. “Voy a tener que exprimirme y dar mi mejor versión”, reconoció Moyano lo que pensó a fines del año pasado cuando se le quedó atragantado el grito de gloria. Eso la predispuso a estirar la despedida. En 2024, en el primer semestre, pudo desahogarse porque Natación y Gimnasia ganó el Iniciación. Pero hoy quiere más.