Según Elías de Pérez, la Legislatura les dio la espalda a Tafí Viejo y a los vecinos de Lomas

“El veto parcial del gobernador no puede ser visto como otra cosa que un capricho. Sostener este ente administrador sin fundamentos claros es una muestra de discrecionalidad política que solo perjudica a los vecinos. Es la Municipalidad de Tafí Viejo quien recauda, organiza y responde ante la ciudadanía, no el IPV. Los vecinos de Lomas de Tafí saben quién está a su lado, a quien eligieron con el voto popular. Entonces, ¿por qué mantener un ente que no cumple su función?”, explicó Elías de Pérez.