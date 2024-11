Paco Amoroso se cayó del escenario durante un show en México

Horas después del show, Paco Amoroso utilizó su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores. Con una foto en la que se lo ve en silla de ruedas y con bata de hospital, el cantante escribió: “Mi carita antes de que me digan que no me fracturé nada. Gracias Ciudad de México, estuvo increíble”, destacó el cantante, dejando en claro que a pesar de su accidente, la situación no pasó a mayores.