Premios Artea: el musical dominó el año en el teatro tucumano

Fiesta completa

Esta noche será la gala, desde las 21.30 en el salón Pacará Center (Córdoba 417) y conducida por Cyntia Mabel Bulva y Sebastian Finkelstein Ponce de León, que estará dedicada a homenajear a la actriz Cristina Fiz Lobo, parte fundamental de la historia viva de las tablas tucumanas. En junio pasado estrenó su unipersonal “Humo... tiempo”, en el que repasó seis décadas ininterrumpidas en la actuación. “Es mucho tiempo y eso implica haber hecho y transitado por muchas experiencias en diferentes momentos, que me enriquecieron de maneras distintas. Me emociona, y mucho, no haber claudicado nunca. El teatro es lo que elegí, es mi vida, es lo que amo y nada pudo cambiar eso nunca, pese a mis circunstancias cotidianas. El resultado es lo que soy, y es positivo”, le dijo a LA GACETA para su estreno.