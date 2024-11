Tafí Viejo: el imputado por acoso estará 15 días encarcelado

La víctima respaldó el pedido de sus representantes. “Nadie vive tranquilo por 12 años de acoso. Tiene una obsesión porque me persigue desde los 19 años. Estoy totalmente traumatizada porque una persona totalmente desconocida para mí sabe más que cualquier amigo/a. No quiero que venga más a mi casa porque no acata ninguna norma o ley. Así no se puede vivir”, manifestó. El imputado, por su parte, dijo que todo fue un malentendido. “Hablando la gente se entiende. Yo todo lo que he querido es aclarar de una vez por todo, por mí, por mi familia, por ella, nada más”.