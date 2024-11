Un show a medias por la lluvia, y con la pasión intacta

Finalmente no hubo caso. La naturaleza pudo más que la voluntad del hombre y todo quedó cancelado. El esfuerzo no alcanzó para establecer los estándares mínimos de seguridad y los Comisarios Deportivos de la FIA determinaron la suspensión de la clasificación, algo que no ocurría desde Japón 2019. “Me da mucha pena por los fanáticos, es un embole tener que esperar tanto para ver a los autos en la pista” dijo ante lo sucedido Franco, mitad distendido, mitad preocupado, abrazado a su amigo Bizarrap.