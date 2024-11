Seguidores de Evo Morales toman un cuartel

COCHABAMBA, Bolivia.- Manifestantes afines al ex presidente Evo Morales tomaron el cuartel Cacique Juan Maraza y retienen en el recinto a militares en la región de Villa Tunari, departamento de Cochabamba, centro de Bolivia y epicentro de las protestas antigubernamentales. Por otra parte, el ex mandatario anunció que iniciará una huelga de hambre para presionar por un diálogo con el gobierno. “Para priorizar el diálogo voy a iniciar una huelga de hambre hasta que el gobierno instale (...) mesas de diálogo”, dijo el ex mandatario en una declaración a la prensa desde la región cocalera del Chapare.