Una vereda se encuentra usurpada desde hace años en Mate de Luna y Matienzo

“Muy de vez en cuando viene un empleado y se queda a la tarde o a la noche. Antes había un sereno. Dentro de la propiedad casi no se notan movimientos, de vez en cuando traen algunas cosas y las guardan”, explicó un vecino de calle Matienzo, quien pidió expresamente que no se publique su nombre. Explicó que se produjeron numerosos robos en esa cuadra, aunque la situación cambió un poco desde que en la ex papelera funciona un negocio de venta de vehículos y en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Matienzo abrieron una sanguchería. Esto mejoró la iluminación porque antes -apuntó el vecino- era “una boca de lobo”.