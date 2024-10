Marty Baron, el Messi del periodismo

“Los periodistas -agrega- no somos taquígrafos, tampoco activistas. Debemos ejercer nuestro trabajo con honestidad, con una mente abierta a escuchar siempre a todos, a interpretar los distintos puntos de vista que conviven en nuestras sociedades. ‘No estamos en guerra, estamos trabajando’ (we are not at war, we are at work), la frase que dije cuando Trump dijo que estaba en guerra contra nosotros, seguramente es la cita por la que más se me recuerda. La Primera Enmienda de nuestra Constitución garantiza la libertad de expresión y de prensa para que las usemos en el examen de personajes públicos y de las medidas que toman afectando las vidas de todos. Se espera de nosotros ese escrutinio, que no es una tomografía, consiste en mirar debajo de la superficie. Quién hizo qué y por qué, quién influyó en esa decisión y quiénes y cómo fueron afectados”.