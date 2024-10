Ira más algoritmo, la nueva política

“Es clave entender lo que pasa en esta transformación digital de la vida a nivel individual y social, saber leer la cartografía de los vínculos generacionales y establecer un lugar que le sirva a los estudiantes, docentes y las familias. Lo nuestro es la investigación de las tecnologías digitales y artificiales, generar conocimiento y comunidades de aprendizaje. Construir espacios de aprendizaje donde circule la escucha”, dice Ezequiel Passeron, cofundador de Faro Digital, la organización nació en 2015 en Buenos Aires con un modelo de “trabajo federal” que, a través de la virtualización, estableció lazos en Latinoamérica y España, en particular en Barcelona.

El nombre de la organización es considerado por Passeron como una metáfora casi explícita. “Lo que hacen los faros, los doce segundos de oscuridad como dice la canción de Jorge Drexler y el parpadeo y la luz, es para que no te choques contra la piedra… no para decirte por dónde debes ir”, dice. Como director de equipos de Educación y Comunicación, dice que procuran “no bajar línea” en un momento donde cualquier plataforma parece estar atravesada por la dinámica de la confrontación. Si uno va a la web de Faro Digital se encontrará con una variedad de proyectos educativos basados en el modelo de partners y talleristas en el mundo digital.

-¿Qué cambios advierten hoy en la educación?

-En las escuelas hay mucha problemática social, debido a que cada vez pasamos más tiempo en territorios digitales. Es un lugar que habitamos y donde construimos sentido de la vida, de interacción con la información, que impacta nuestra subjetividad. Lo que se evidencia desde las escuelas es una falta de acompañamiento de la figura del Estado, sumado a situaciones de violencia que puede venir de los hogares que se espejan en las escuelas. En los momentos de crisis se ven mucho más las costuras. Por eso nuestro rol ctiene más demanda. El signo de pregunta es la gran herramienta que usamos.

-La digitalización de la vida cotidiana ha ensanchado la brecha generacional…

-Los jóvenes están cada vez más solos. Cuando ponemos la oreja nos damos cuenta de cuánto necesitan hablar de sus propias culturas digitales, de sus usos y costumbres. Faltan vínculos. Que nos tomemos tiempo y espacio en las escuelas. Estamos rodeados de tecnología y aparecen problemas puntuales como las apuestas online que este año explotaron. Los docentes nos indican que hay chicos que piden ir al baño para chequear las apuestas y tienen problemas de ansiedad. Es algo que tiene que ver con la monetización de los imaginarios y las subjetividades. No solo en los chicos sino también en los adultos. El concepto de que la plata se tiene que mover y no puede estar quieta, y empiezan a aparecer discursos sociales que tienen que ver con “si querés, podés”; “si sos gordo es porque querés”; entonces si pagás este curso podés ser tu propio jefe, disponer de tus horarios y lo único que tenés que hacer es generar reuniones.

-El modelo de estafa que vemos a diario en las redes…

-Hay un usuario de Twitter (@maxiflirtman) que se encarga de desenmascarar este tipo de maniobras en las redes. Lo denominó la ponzidemia. Se capta mucho a pibes y pibas en una economía mega deprimida. Todo lo que no sea lento o pausado, y que no requiera esfuerzo, es lo que hoy prima. Velocidad e instantaneidad. Plata fácil. Estamos describiendo un problema que tiene que ver con la lógica con la que fue pensado lo digital. Lo digital en el libro de Alessandro Baricco The Game (2019, editorial Anagrama) lo entendés fácil. El valor es el movimiento. Todo lo que sea voz autorizada está roto. Navegamos sobre la superficie, dice Baricco. Pocas veces buceamos en la profundidad. Es una transformación muy grande del mundo que afecta todas las tecnologías anteriores. La escuela es una tecnología, el Estado es una tecnología, la pedagogía también. Las tres están en jaque por la digitalización de la vida cotidiana, por priorizar el movimiento.

-¿Creen que la profundidad y la calidad también se han visto afectadas?

-Nosotros no somos nostálgicos ni apocalípticos con las tecnologías. Cito a María Elena Walsh: “quien dice que todo tiempo pasado fue mejor no fue ni mujer ni trabajador”. Baricco se pregunta de qué nos estábamos escapando para haber adoptado con tanta facilidad estas tecnologías. Él hace un ejercicio acerca de quiénes fueron los abuelos de los que diseñaron este mundo digital. Primero está el plano individual. Yo como usuario de la Mátrix, no quiero no tenerlos; amo internet, me parece espectacular la disponibilidad de la información y la exigencia de curaduría que te hace. Si vamos ahora a la IA, decimos todo es fácil pero, en realidad, la máquina es un desafío para el pensamiento crítico: no cualquiera puede usar y sacar provecho a esa tecnología. Hace falta de deconstruir el concepto de que todo avance técnico es progreso y mayor bienestar. No me gusta mucho el término de brecha digital porque en realidad hablamos de desigualdades socioeconómicas históricas. Ponemos un neologismo cuando en verdad es desigualdad pura y dura. Internet no ha reducido la desigualdad.

-¿La discrepancia ideológica y el efecto contagio de usuarios…?

-Lo vemos mucho en nuestros talleres y hacemos publicaciones, nunca bajando línea sino que procuramos generar una comunidad de aprendizaje donde estamos todos pensando juntos y juntas sobre la cuestión.

-Si dices Juntos y Juntas….uno de los bandos te va a saltar indefectiblemente…

-Claro, por eso es interesante pensarlo como territorio social que hay que habitar y ocupar, y hacerse cargo. Debatirlo. Twitter (me niego a llamarle X) siempre ha sido un lugar de charla de bar donde nos atrevíamos a ser más picantes y ácidos. Ahora está transformado, hay cambios en los algoritmos; ves lo que te va a enganchar. Está demostrado que el odio y la violencia generan mucho engagement. Hace que te quedes y te refuerza el tiempo de pantalla. Son empresas que al final ganan más plata cuando más tiempo estamos. Es cierto que los discursos de derecha son mucho más eficientes con la lógica de las plataformas digitales porque el odio se comparte más que la paz, por decirlo de alguna manera. Una noticia falsa se comparte siete veces más que la rectificación.

Antes había un dicho estadounidense que era: “Tienes derecho a tus opiniones, pero no a tu propia realidad”. Y ahora lo que está sucediendo es que todos tenemos derecho no solo a nuestras opiniones, sino a nuestra propia realidad, porque está hecha a medida, cada vez más. Vivimos en realidades paralelas de alguna manera, sin un consenso general sobre lo que es verdad y lo que no lo es. No se trata tanto de las noticias falsas. Creo que cuando la gente habla de noticias falsas, no ha entendido el problema. Son solo la punta del iceberg. El punto es el peso que le das a diferentes hechos.

Tengo un ejemplo sobre esto, y tal vez también sea importante para Argentina. 2016 no solo fue el año en que Trump fue elegido, también fue el año en que un hombre llamado Rodrigo Duterte fue elegido presidente de Filipinas. Era un alcalde un poco loco de una ciudad filipina de segunda categoría, que solía ser como un ‘cowboy’, quería disparar a los criminales, muy extremista en temas de seguridad. Lo que hizo en su campaña fue crear grupos locales en Facebook en ciudades y pueblos pequeños, en lugares donde la prensa local había desaparecido, en desiertos informativos. Eran grupos de noticias, información sobre lo que estaba sucediendo en la ciudad, sobre qué hay en el cine, cuáles son las noticias locales. Entonces la gente se suscribió a esos grupos: decenas, luego cientos de miles. Y lo que hicieron fue empezar a poner énfasis en los crímenes relacionados con las drogas. Una vez cada dos semanas, empezaron a decir: “Hubo un crimen relacionado con las drogas. Alguien fue asesinado, alguien fue robado. Fue muy violento”. Y luego otra vez, intensificándolo más. Al principio, una vez cada dos semanas, luego una vez a la semana, luego cada tres días, luego todos los días, reportando crímenes relacionados con las drogas. Y, por supuesto, las personas que seguían esas páginas comenzaron a pensar: “Vivimos en una sociedad peligrosa”. ¿Quién tenía la solución como presidente? El alcalde loco que quería simplemente salir y disparar a los traficantes.

Del centro a los extremos

La política de los viejos medios es newtoniana, pertenecen a una realidad en la que hay un amplio acuerdo sobre lo que es real y lo que no lo es, lo que es importante y lo que no lo es. Cuando pasas a la política cuántica, ya no funciona así. Es una realidad que está en constante transformación, donde el observador modifica la realidad y donde las interrelaciones son más importantes que lo objetivo. En este tipo de entorno, pasamos de una política que se dirige al centro a una política que va a los extremos. En la política antigua, si querías tener una mayoría, en algún momento necesitabas hablarles a todos. Así que, aunque tuvieras elementos muy radicales dentro de tu partido o movimiento, tenías que moderarlos, porque necesitabas convencer al votante promedio para que te votara. Hoy, en la política cuántica, no funciona así. Si tienes un mensaje moderado, una declaración razonable sobre la economía, la seguridad, la inmigración, en las redes sociales tal vez genere dos “me gusta”, tres retuits.

Con algo extremo, no solo recoges la energía de todos los que están de acuerdo sino especialmente la energía de aquellos que están en contra. Su indignación. Y eso produce interacción.

Estamos en Argentina, en una democracia, con ciertas reglas. Hay cosas que puedo hacer y cosas que no. Lo mismo ocurre en los medios, los periódicos, la televisión. Hay reglas en la forma en que interactuamos. Pero la mayor parte del debate, la mayor parte de nuestra vida, se ha trasladado fuera de esto. Y cuando estás en internet, ya no estás en Argentina. Estás en Somalia. En un estado fallido donde los señores de la guerra imponen sus reglas. Lo hacen porque dominan ciertas partes de él, ganan dinero con eso y ninguna de las reglas se aplica.

Cuanto más trasladamos nuestra vida y nuestro debate político a un estado fallido como internet, más dificultades tenemos para mantener dinámicas democráticas liberales.

Política de carnaval

Cuando la ira alcanza cierto nivel, en cualquier sistema político, lo que ocurre es un carnaval, en el sentido de que todos los valores se invierten. ¿Qué es el carnaval? Es un día o un período del año en el que los reyes se convierten en plebeyos, los plebeyos en reyes, las personas cuerdas se vuelven locas y los locos se vuelven cuerdos, los hombres se convierten en mujeres. Ocurre lo mismo con la política del carnaval. Cuando hay demasiado descrédito, y demasiada ira, todos los valores se subvierten. La experiencia política, por ejemplo, se convierte en algo negativo, y la inexperiencia en algo positivo. Hablar como un político con argumentos racionales, por ejemplo, se convierte en una carga.

Siendo presidente, Donald Trump va a Colorado y da un discurso. Dice: “Estoy construyendo un muro maravilloso para proteger a Colorado de los migrantes. La frontera de Colorado estará a salvo de esos criminales mexicanos”. Pero el problema es que no hay frontera entre Colorado y México. Hay una frontera con Nuevo México, pero Nuevo México es un estado de los Estados Unidos, por lo que es un poco difícil construir un muro en esa frontera.

Y entonces, por supuesto, todos empiezan a decir: “Qué imbécil de presidente tenemos, ni siquiera sabe que no hay frontera entre Colorado y México”. No lo hizo de manera estratégica pero ese error funciona en la nueva lógica. Número uno, todos están hablando de su muro de nuevo. Entonces, su marco, su principal argumento en ese momento, el muro, está nuevamente en boca de todos. Todos están tuiteando sobre eso, hablando sobre eso, incluso si es para decir que es imposible hacerlo allí. Número dos, todas las élites están indignadas. Los periodistas están indignados. Los demócratas, incluso los republicanos respetables. Perfecto para Trump. Todo el establishment, “la casta”, está en su contra, y eso, para su gente, significa que está haciendo algo bien. Piensan: “Este tipo está dispuesto a hacer realmente cualquier cosa”.

*Esta es una transcripción de una charla que el autor ofreció el martes pasado, en el Malba, en Buenos Aires.