Registro Automotor: advierten que las modificaciones generarán un impacto desigual en el interior del país

“El funcionamiento de los Registros no le cuesta (nunca le costó) un peso al Estado Nacional y se sustenta exclusivamente con los aportes de quienes requieren un trámite y solo se abona por ese trámite en particular. Las recientes medidas no deben ser vistas como la solución definitiva. Es importante aprender de esta experiencia para hacer ajustes que protejan a los usuarios y garanticen la continuidad del sistema registral en todo el país. Mantener un equilibrio entre la digitalización y la presencialidad es clave para evitar una regresión hacia un mercado automotor menos seguro y con mayor informalidad”, finalizó.