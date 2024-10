¿Crisis futbolística o estadística? El mal presente de Atlético Tucumán tiene desilusionado a sus hinchas

“Ante Tigre por ahí los cambios nos perjudicaron, no fueron cambios acertados de mi parte, porque lo que pensábamos que podía pasar no pasó… Hoy el equipo estaba para seguir como estaba; sí veíamos que en ofensiva no estábamos generando como en el primer tiempo, eso lo intentamos corregir con la entrada del ‘Chelo’ (Marcelo Estigarribia) y el equipo siguió bien, hasta la jugada del gol de ellos”, precisó.