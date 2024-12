Caso Vélez: los defensores acusan a la denunciante y a su amiga de falso testimonio

“Hasta el momento no me notificaron de nada. En la última audiencia pidieron eso en contra de la testigo, pero la jueza no hizo lugar. Al presentarla nuevamente, vuelven a exponer a nuestra asistida a los agravios y a las mentiras”, sostuvo la querellante Patricia Neme. La profesional volvió a rechazar que las jóvenes hayan borrado los mensajes como las defensas pretenden hacer creer. “La testigo respondió sus preguntas, pero no lo hizo bajo juramento, por lo que es imposible que se la acuse de falso testimonio”, añadió.