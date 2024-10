El contundente mensaje de la dirigencia de Atlético Tucumán antes de la asamblea de AFA

Durante la cena del 122 aniversario de Atlético, el propio Leito había anticipado el respaldo para el actual presidente de AFA. “’Chiqui’ queremos decirte que no estas solo en esta batalla que estamos librando, no es fácil para los clubes cuando desde el poder te dicen que tenemos que transformar nuestras Asociaciones Civiles en Sociedad Anónimas. Ratificamos una vez más que los clubes son de los socios y así vamos a seguir. Vamos a defender esto, no tendríamos Selección campeona si no tuviéramos clubes de asociaciones civiles a lo largo y ancho de nuestro país”, había manifestado Leito durante los festejos.