Cáncer de mama: cuanto más pequeño es el tumor, mayor es la posibilidad de curarlo

Tanto ella como todo un equipo de profesionales te esperan en Méndez Collado para que completes esos estudios. “Llevan poco tiempo, no requieren ninguna preparación y no causan dolor”, resalta la especialista. “Son altamente eficaces para la detección de esta enfermedad en fase asintomática, cuando aún no son palpables, por lo que es posible recurrir a mejores posibilidades de cura. Dependiendo de tu edad y de si tenés alguna lesión que controlar, será el o los métodos que necesités realizar. Se recomienda que todas las mujeres mayores de 40 años se realicen una mamografía anual de screening, no está determinado hasta qué edad, pero se aconseja que siempre que la mujer pueda concurrir, lo haga”, apunta.