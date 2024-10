Osvaldo Jaldo: "La Policía actúa con directivas y no se puede ni se debe cortar ninguna calle en Tucumán"

"No es lo mismo cortar una calle céntrica que una calle intermedia del parque 9 de Julio, una cuadra donde hay circulación alternativa a la vuelta -dijo Jaldo esta mañana-. La verdad que vengo escuchando a algunos periodistas hoy tratando de cuestionar el rol de la Policía y lo he dicho públicamente, lo chicos de las universidades tienen todo el derecho a protestar; soy uno de los que quiere más presupuesto para las universidades, pero para que le aumenten los sueldos a los profesores, para que mejoren las cuestiones edilicias; no quiero más presupuesto para que se pierda en el camino y luego lleguen a ser juzgados en la Justicia Federal. Por eso no hay que confundirse ni equivocarse y los chicos pueden reclamar porque están en todo su derecho, pero cuando cortan una calle el derecho de ellos termina donde empieza el derecho de los demás y si no que se vayan a Capital Federal", agregó.