Ante empresarios, Caputo reiteró que no hay fecha para salir del cepo y apuntó contra el kirchnerismo

"Su única opción de volver es torpedear, porque por las buenas no pueden llegar nunca, gobernaron 16 de los últimos 20 años. ¿Qué hacen? Eligen los temas que imaginan, con lógica, son los más sensibles para la gente: los jubilados, las universidades. Pero contra la evidencia empírica no es tan fácil ir. ¿Quién le puede creer a esta gente que un año antes, con una expansión del gasto, en pleno plan platita donde gastaron 13 puntos del PBI le sacaron el 30% a los jubilados, ahora que nosotros se lo estamos devolviendo en pleno ajuste se preocupan por los jubilados? Están queriendo romper el ancla del equilibrio fiscal. Con las universidades, es un caso igual. Cualquier persona razonable sabe que no está en juego el arancelamiento. Solo decimos algo con sentido común, la plata no es nuestra, es de la gente. Entonces, hay que auditarlos porque además sabemos que se la afanan".