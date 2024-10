Historias: tras un robo, una pareja tucumana recibió el apoyo que necesitaba para seguir con su emprendimiento

Giro inesperado

La historia dio un giro inesperado cuando Yasmín decidió compartir lo sucedido en su cuenta de Instagram. No esperaba que, al día siguiente, su hermana Estefanía, una maestra, llegara con una sorpresa que cambiaría el rumbo de su negocio. “Mi hermana vino al local y me dijo: ‘¿Por qué no te comprás una heladera exhibidora?’ Le respondí que me encantaría, pero no estaba en nuestras posibilidades. Al otro día, fui a la casa de mi mamá en Famaillá y me entregaron un papel. Lo abrí y lo primero que vi fue que nos habían regalado una heladera exhibidora. No lo podía creer”, recuerdó con emoción.