Dimes y diretes de la política: una foto de unidad en la Fiesta del Caballo

Alfaro y Ávila, invitados al evento

Dos referentes de la oposición estuvieron en el Festival del Caballo, y aunque no se fotografiaron con el gobernador, su presencia en el evento evidenció que los tensos cruces de las elecciones de 2023 parecen haber quedado en el pasado. El ex intendente de la Capital, Germán Alfaro, y la senadora nacional Beatriz Ávila (bloque PJS) estuvieron en la jornada inaugural de Trancas. “Quiero agradecer al gobernador Jaldo y al ministro del Interior Darío Acevedo por la invitación, y al intendente Antonio Moreno por el cálido recibimiento y por hacernos sentir como en casa”, escribió Alfaro en sus redes sociales. El líder del PJS y la senadora nacional recorrieron los stands. No llegaron a cruzarse con referentes del PJ.