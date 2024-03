Jaldo pide un referente al frente del PJ nacional

El viernes 22 del corriente se llevará a cabo un mitin clave para el futuro del Partido Justicialista (PJ) en el ámbito nacional: el congreso del partido. El punto central del encuentro será conocer quién asumirá la conducción, a partir del pedido de licencia del ex presidente Alberto Fernández, quien también estaba al frente de esa fuerza. El gobernador, Osvaldo Jaldo, consideró que la convocatoria surge debido a la falta de liderazgo en el PJ nacional, y a la urgencia por establecer una dirección clara para la agrupación. “Al tomar licencia el ex presidente hay que poner a alguien frente”, puntualizó Jaldo, y consideró que esta persona debe surgir de la voluntad de los afiliados, subrayando la importancia de la legitimidad y de la representatividad en la conducción del PJ. Pero no mencionó posibles candidatos. Dijo que está enfocado en la gestión de Tucumán. “También velo por los intereses del PJ en mi provincia. Y lo que podamos aportar a nivel nacional, si nos llaman, seguramente lo estaremos haciendo”, indicó. Sobre el PJ local, destacó que está ordenado y constituido.