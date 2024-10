Wanda Nara se sinceró y reveló cómo lleva su separación de Mauro Icardi: "Dejé muchas cosas"

“Yo me hice muy amiga de él. Después al tiempo ella lo invitó a una avant premiere y él fue. Yo sentí que fue a propósito”, comentó y agregó: “Obvio que me enojé. Me pareció mal. Él sabía todo lo que había pasado, toda la historia. No se conocían, no tenían relación y de repente… Me pareció que fue más generado para la prensa y yo con mis amigos soy de fierro. Conservo amigos desde el jardín. Soy muy leal. Cuando alguien me hace algo así y me lastima... No me acostumbro a la gente ‘garca’”, lanzó.