Sexualmente hablando: gente bella

¿No nos pasa que alguien hermoso pierde belleza ante nuestros ojos si descubrimos que, por ejemplo, es egoísta y mezquino? Es cierto que lo externo es lo primero que nos seduce: casi todos suscribimos esa ley que nos hace suponer que “como es afuera es adentro”. Pero se trata de un hechizo que no dura demasiado si no se sostiene con cierta belleza interna. Esa energía que atraviesa el cuerpo de forma poderosa, imposible de ignorar. Algo que cobra especial sentido en estos tiempos de obsesión cultural con lo exterior, con la juventud, con los atributos materiales, que se presentan como el pasaje más seguro a la felicidad, al éxito y al logro de buenos vínculos, sobre todo de pareja. (A todo esto, como ya sabíamos –y hemos vuelto a comprobarlo recientemente- las personas que han sido bendecidas con el don de la belleza aun así no pueden estar seguras de que les serán fieles).