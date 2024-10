Los equipos tucumanos quieren ser protagonistas de un nuevo Nacional de Clubes femenino en la provincia

Pese a no jugar en su club, Aguará Guazú también será local, algo que toma como un plus. “Siempre es bueno jugar cerca de casa. El apoyo de la familia es muy lindo para las chicas, se sienten contenidas y es un motivo extra mirar a la tribuna y poder ver que te están apoyando las personas que te quieren. Además, todo el club puede y tiene la posibilidad de ir a apoyarlas a ellas que lo tienen merecido. Vamos a ser locales”, apuntaló Rizzo. “Nos sentimos un poco anfitrionas a pesar de que no sea nuestro club; además, estamos representando a Tucumán. En ese sentido, para nosotras significa mucho, es un orgullo”, sostuvo Agüero.