Legisladores alfaristas instan a que se rechace el DNU de Osvaldo Jaldo por los 100 colectivos

Viña reconoció que los vehículos que circulan por la provincia se encuentran en “estado calamitoso”, pero manifestó que eso no es justificativo para pasar por encima de las normas vigentes. “Más allá de que la contratación directa no está autorizada por ninguna ley, el decreto acuerdo, de quedar firme, puede por sí autorizarla, pero lamentablemente incurre en demasiadas inconsistencias”, dijo. Señaló especialmente que no se precisa la modalidad de devolución, el monto, el plazo ni los intereses que deberán afrontar los empresarios. “Recibirán las unidades de manera casi mágica”, ironizó.