Debut de Bake Off Famosos con 11 puntos de rating y una noche de tensión: ¿quién fue el primer eliminado?

Este último desenlace dejó a Jelinek en una posición delicada, lo que pronto la convirtió en la primera eliminada del debut del programa. Este resultado no fue del agrado de la actriz, lo que pronto generó un clima de tensión y nerviosismo en el programa. “Ahora quiero decir algo yo: ¿por qué me eliminaron primera ustedes? Porque sé que no fui la peor y creo que tengo derecho a decirlo por qué no fui la peor”, argumentó. “¿Por qué no fuiste la peor?”, le respondió Betular. “Porque no fui la peor... Lo dejo a tu criterio, después respondeme”, dijo ella, misteriosa. “¿Pero por qué creés vos que no fuiste la peor?”, insistió el pastelero. “Porque solamente una persona dijo que era mala. Es para sacarme la duda y aprender, nada más”, volvió a decir Karina.