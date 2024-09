Fue una promesa en Independiente, jugó en la Selección, pasó por Atlético Tucumán y Ricardo Gareca lo dirigió en San Martín

-En ese momento estaba jugando el Nacional B y el club era un furor. A mí me invitó un profesor que se llamaba Carlos Romano, que estaba trabajando en Quinta y Sexta. Me invitó a jugar ahí y después me vio Hugo Manuel García, que fue quien me promovió a Primera. Lo primero que me preguntó fue cómo iba de Villa 9 de Julio a la Banda del Río Salí. Le dije ‘corriendo’ porque cruzaba todo el parque, el puente Lucas Córdoba y llegaba al club. Me dijo que no podía hacer eso e hizo que me dieran dinero para el colectivo.