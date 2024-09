Sin Nico Sánchez, Lawn Tennis volvió a ganar y se aseguró la clasificación en el Torneo del Interior A

De vuelta en igualdad de condiciones, GER metió presión en el marcador, con dos tries que le permitieron ponerse 21-32 abajo. Pero esa diferencia de 11 puntos duró apenas unos minutos; a través del maul, Lawn Tennis llegó a un nuevo try. Picotto, figura indiscutida de GER, apoyó un cuarto try para su equipo, para volver a achicar la brecha; pero Lawn Tennis terminó llegando dos veces más al ingoal rival, primero a través de Stefano Jogna Prat, nuevamente gracias al scrum, y luego en las manos de Soberón. Este último try, sobre la chicharra, le permitió a Lawn Tennis sumar punto bonus.