Escandalosa denuncia de las hijas de Jorge Lanata contra Elba Marcovecchio: ¿de qué la acusan?

"Al día siguiente, se le daría el alta, pero esto no fue posible ya que por falta de oxigenación y somnolencia decidieron volver a intubarlo. Dos meses después, nuestro padre habló por primera vez con la cánula. Su actual esposa, la señora Elba, tomó conocimiento de esto tres días después. Durante este período no concurrió a visitarlo y no respondió los mensajes que le enviamos, ni autorizó el ingreso de personas cercanas a nuestro padre", leyó Rodrigo Lussich.